Министр обороны Германии встретилась с премьером Ирака

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Багдад обсудила с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади двустороннее сотрудничество и подтвердила поддержку Ирака со стороны Германии, сообщила пресс-служба аль-Абади.

"Во время встречи обсуждалось укрепление двустороннего сотрудничества между странами в сфере безопасности. Отмечено серьезное развитие вооруженных сил и органов безопасности Ирака. Обсуждалась также ситуация в регионе", — сообщила пресс-служба аль-Абади в своем Telegram.

По данным пресс-службы иракского премьера, фон дер Ляйен "подтвердила поддержку своей страны Ираку во всех областях, помимо восстановления стабильности и реконструкции". Отмечается, что немецкого министра на встрече сопровождала делегация.

Ирак объявил в декабре прошлого года о победном завершении войны против террористической группировки ИГ*.

В среду сообщалось, что новое правительство Германии, согласно поступившему в распоряжение РИА Новости проекту коалиционного соглашения, выступит за прекращение военной инструкторской миссии в Ираке и сокращение военного контингента ФРГ в стране, так как "миссия была успешной" и ИГ* "удалось оттеснить военными средствами".

* Запрещенная в России террористическая организация.