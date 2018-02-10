ВСУ сооружают новые опорные пункты у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (84)

ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Украинские силовики сооружают новые опорные пункты у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Народная милиция ЛНР зафиксировала ряд новых опорных пунктов украинских силовиков, организованных у линии боевого соприкосновения", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что указанные пункты ВСУ зафиксированы в районе города Золотое, а также в 2 километрах от Станицы Луганской.

"Около населенного пункта Попасная… обнаружена дислокация военной комендатуры", — дополнил спикер.

Он уточнил, что ситуация у линии соприкосновения остается напряженной. Подразделения Народной милиции также зафиксировали южнее подконтрольного украинским силовикам населенного пункта Луганское, огневые позиции миномета калибром 82 миллиметра, с которых ВСУ, по его словам, практически ежедневно ведут обстрелы позиций ЛНР.