ВСУ сооружают новые опорные пункты у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Украинские силовики сооружают новые опорные пункты у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
Он уточнил, что указанные пункты ВСУ зафиксированы в районе города Золотое, а также в 2 километрах от Станицы Луганской.
"Около населенного пункта Попасная… обнаружена дислокация военной комендатуры", — дополнил спикер.
Он уточнил, что ситуация у линии соприкосновения остается напряженной. Подразделения Народной милиции также зафиксировали южнее подконтрольного украинским силовикам населенного пункта Луганское, огневые позиции миномета калибром 82 миллиметра, с которых ВСУ, по его словам, практически ежедневно ведут обстрелы позиций ЛНР.