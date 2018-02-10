В Сеуле проходят протесты против приезда делегации КНДР на Олимпиаду

Участники протеста в Сеуле против приезда делегации КНДР на Олимпиаду. 10 февраля 2018

Участники протеста в Сеуле против приезда делегации КНДР на Олимпиаду. 10 февраля 2018

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Около 800 человек вышли на улицы Сеула, выступая против приема севекорейской высокопоставленной делегации, приехавшей на открытие Олимпийских игр в Пхенчхане, передает агентство Ренхап.

Несколько участников акции надели маски президента США Дональда Трампа, лидера КНДР Ким Чен Ына, председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нама и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. "Американский президент" объявлял исполнителю роли южнокорейского лидера, что тот "уволен", а человеку в маске Ким Чен Ына предъявлял "обвинения в пхеньянской Олимпиаде".

Протестующие несли разорванные флаги КНДР и объединенной Кореи. Несколько человек попытались поджечь северокорейский флаг, но их остановила полиция.

Участники акции также несли плакаты с призывами к отставке Мун Чжэ Ина и снятию обвинений с экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе, отстраненной от власти по импичменту из-за крупного коррупционного скандала.

В субботу прошла встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и северокорейской делегации, прибывшей в страну на открытие Олимпийских игр в Пхенчхане. Делегацию возглавили формальный глава КНДР — председатель президиума Верховного собрания КНДР Ким Ён Нам и Ким Ё Чжон — сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, назначенная спецпосланником для визита. Стороны выразили общее желание сохранить атмосферу мира и примирения на Корейском полуострове, которая началась с олимпиады в Пхенчхане, и активизировать сотрудничество и диалог Севера и Юга.

Ким Ё Чжон также сообщила Мун Чжэ Ину, что Ким Чен Ын приглашает южнокорейского президента посетить Пхеньян. Южнокорейская администрация позже заявила, что Мун Чжэ Ин может посетить КНДР, если для этого будут "созданы условия".