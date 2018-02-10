Предложения Киева по обмену пленными противоречат "Минску-2", заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Предложения украинской стороны по обмену пленными противоречат минским договоренностям, заявила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Украине, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.
Представитель ЛНР уточнила, что также новые предложения Киева противоречат ранее заявленным предложениям "о проведении поэтапного обмена".
"Сейчас у нас есть достоверная информации о задержании на Украине за политические убеждения, идущими вразрез с позицией официального Киева, еще более 70 человек", — добавила она.
Кобцева уточнила, что в ЛНР готовы к диалогу и рассмотрению вариантов, которые не противоречат интересам республики.
"Лица, удерживаемые на Украине, которые защищали ЛНР на передовых позициях, должны быть освобождены", — отметила Кобцева.