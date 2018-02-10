Предложения Киева по обмену пленными противоречат "Минску-2", заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (83)

Представители Красного Креста во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

Представители Красного Креста во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Предложения украинской стороны по обмену пленными противоречат минским договоренностям, заявила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Украине, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

"Поступившие нам со стороны Украины предложения по вопросу обмена удерживаемыми лицами со стороны Украины идут вразрез с минскими договоренностями", — заявила собеседник агентства.

Представитель ЛНР уточнила, что также новые предложения Киева противоречат ранее заявленным предложениям "о проведении поэтапного обмена".

"Сейчас у нас есть достоверная информации о задержании на Украине за политические убеждения, идущими вразрез с позицией официального Киева, еще более 70 человек", — добавила она.

Кобцева уточнила, что в ЛНР готовы к диалогу и рассмотрению вариантов, которые не противоречат интересам республики.

"Лица, удерживаемые на Украине, которые защищали ЛНР на передовых позициях, должны быть освобождены", — отметила Кобцева.