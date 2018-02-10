Украинский политик пояснил, как власти завышают цену на газ для населения

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Сопредседатель украинской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко в эфире телеканала "112 Украина" рассказал о двойной "накрутке" правительства на реальную стоимость газа для жителей страны.

Ранее Бойко занимал должности руководителя НАК "Нафтогаз Украины", министра топлива и энергетики, вице-премьера.

По мнению политика, украинцы смогут платить за газ в два раза меньше, если объем газа из России разбавить голубым топливом собственной добычи. Бойко уверен, что высокие цены обусловлены "накруткой", которую в корыстных целях "придумало предыдущее правительство и подхватило сегодняшнее".

"Население должно платить не семь тысяч, которые сейчас предлагаются, а максимум три — три с половиной. Потому что есть себестоимость газа — это восемьсот гривен, есть налоги, зарплата работающих, инвестиционная составляющая, и вот это все вместе примерно три — три с половиной тысячи", — отметил он.

С 2014 года на Украине в рамках сотрудничества с МВФ происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость тысячи кубометров газа для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен (с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раза.