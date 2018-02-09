Украина пообещала не захватывать соседей

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Глава Генштаба Украины генерал Виктор Муженко заявил, что ВСУ не собираются нападать на Россию. Об этом сообщается на сайте Минобороны страны.

"Мы не собираемся форсировать Волгу. Мы собираемся идти по своей территории и по своей земле. И как бы кто какие бы фейковые документы там ни вбрасывал, у нас нет задач за пределами границ Украины", — сказал он.

Генерал отметил, что один из ключевых моментов военной реформы —повышение мобильности подразделений. Это вызвано тем, что угроза безопасности Украины исходит с разных сторон. В связи с этим в рамках учений войска перебрасывают на расстояния до тысячи километров. В числе прочего они тренируются преодолевать водные преграды.

В мае прошлого года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что восстановление авиасообщения с Россией возможно только после "возвращения" под контроль Киева Краснодарского края. В ответ губернатор российского региона Вениамин Кондратьев посоветовал ему "не дразнить казачество" и "восполнить пробел в знаниях" по истории.