Глава Кубани посоветовал украинскому министру не дразнить казаков

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что восстановление авиасообщения с Россией возможно только после возвращения Крыма, востока Украины и Кубани.

"Кубань никогда не была и не будет украинской", — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края. По словам губернатора, казаки всегда защищали Кубань как часть России. Он призвал "не дразнить казачество".

Кондратьев также заявил, что, если на Украине есть дефицит сельскохозяйственной продукции, эту проблему нельзя решать за счет Кубани.

Он напомнил, что Екатерина II, жаловавшая казакам землю, не могла принимать в расчет продовольственные проблемы современного украинского государства, и выразил готовность отправить в Киев партию учебников по истории и географии "для восполнения пробела в знаниях".