Киев пытается уклониться от выполнения Минских соглашений, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Киев пытается уклониться от выполнения Минских соглашений по Донбассу и просто затягивает время на переговорах, заявил в пятницу полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Денис Пушилин.

"Весь конструктив минского процесса вытекает только в то, что эти минские соглашения существуют. Пока, исходя из последних встреч в Минске, я никакой конструктивной позиции со стороны Украины не увидел и не увидел предпосылок, что украинская позиция будет меняться", — сказал Пушилин.

По его мнению, "установка и рекомендации переговорщикам со стороны Украины состоят в том, чтобы затягивать время". "Позиция состоит в том, чтобы уйти от ответственности и взятых на себя обязательств. Тем не менее, есть абсолютная уверенность, что Украина не попытается выйти из минских соглашений по своей вине", — добавил Пушилин.