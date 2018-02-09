Активистка Femen устроила акцию во время визита Порошенко в Вену

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Активистка организации Femen устроила акцию против президента Украины Петра Порошенко, когда он посещал Венский бал. Об этом сообщается на сайте движения.
Как отмечается, цель атаки — "оповестить высшее общество о недопустимости присутствия на аристократическом рауте" президента Украины, которого в Femen назвали "примитивным барыгой и казнокрадом".
"Под маской аристократа скрывается военный мародер, не брезгующий заработком на крови своих сограждан. Порошенко, <…> с бала!" — подчеркивается в пресс-релизе.
Ранее пользователи интернета высмеяли посещение светского вечера президентской четой. Они назвали мероприятие "балом во время чумы" и выразили возмущение тем, что "в стране война и разруха, а он (Порошенко — Прим.ред.) как не на Мальдивах, так на балу танцует".