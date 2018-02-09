Активистка Femen устроила акцию во время визита Порошенко в Вену

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Активистка организации Femen устроила акцию против президента Украины Петра Порошенко, когда он посещал Венский бал. Об этом сообщается на сайте движения.

Женщина оголила грудь, на которой был черной краской нанесен обращенный к украинскому лидеру призыв на английском языке, с использованием нецензурного выражения, удалиться со светского мероприятия.

Как отмечается, цель атаки — "оповестить высшее общество о недопустимости присутствия на аристократическом рауте" президента Украины, которого в Femen назвали "примитивным барыгой и казнокрадом".

"Под маской аристократа скрывается военный мародер, не брезгующий заработком на крови своих сограждан. Порошенко, <…> с бала!" — подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее пользователи интернета высмеяли посещение светского вечера президентской четой. Они назвали мероприятие "балом во время чумы" и выразили возмущение тем, что "в стране война и разруха, а он (Порошенко — Прим.ред.) как не на Мальдивах, так на балу танцует".