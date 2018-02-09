МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети Facebook высмеяли президента Украины Петра Порошенко за посещение Венского оперного бала.
Украинский лидер посетил мероприятие в ходе рабочего визита в австрийскую столицу.
Фотографию президента Украины с супругой Мариной Порошенко опубликовала журналистка Алена Яхно.
"Бал во время чумы", — пишет один из пользователей социальной сети Facebook в комментариях к записи.
"В стране война и разруха, а он как не на Мальдивах, так на балу танцует", — пишет другой пользователь.
"Если бы еще не воровал и врал, то вообще цены бы ему не было", — говорится еще в одном из комментариев.
Ранее стало известно, что поездка Порошенко на Венский оперный бал обойдется украинскому бюджету в 800 тысяч гривен.