В Совфеде призвали модернизировать Минские соглашения

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Минские соглашения можно модернизировать для их актуализации, а также пригласить Вашингтон в состав их гарантов, однако основы документа должны остаться прежними, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, на момент их подписания минские договорённости были "адекватным, реалистичным документом". "Но оказалось, что не у всех было желание его выполнять. Украина с самого начала показала, что не собирается следовать ему", — сказал Джабаров.
Что касается гарантов минских соглашений — Франции и Германии — то они, по его словам, не проявили достаточно настойчивости, чтобы добиться их выполнения Киевом.
"По-прежнему единственный способ нормализации ситуации вокруг Украины — это выполнение Киевом минских договорённостей, возможно, модернизированных с учётом прошедших лет. И призвать Украину к этому должны Россия, Франция, Германия и, возможно, можно пригласить США к этому процессу", — заявил сенатор.