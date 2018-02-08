ВЕНА, 8 фев – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг призвал уделять больше внимания тылам ВСУ, где наблюдается концентрация вооружений.
Он добавил, что в статистике препятствий работе СММ этот аспект выносится за скобки, что выглядит манипуляцией фактами в интересах одной из сторон конфликта. Лукашевич также отметил, что проправительственные силы Украины дважды за прошедшую неделю обстреляли беспилотник СММ, а 2 февраля под их обстрел попал патруль наблюдателей под Ясиноватой.
"Трудно переоценить сдерживающий эффект, который оказывает присутствие наблюдателей на линии соприкосновения. Поддерживаем интенсификацию наблюдательной деятельности в этом ключевом районе, в том числе с помощью технических средств", — подчеркнул российский постпред.