Лукашевич призвал ОБСЕ обратить внимание на технику в тылу ВСУ в Донбассе

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото

ВЕНА, 8 фев – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг призвал уделять больше внимания тылам ВСУ, где наблюдается концентрация вооружений.

"Больше внимания нужно уделять тылам ВСУ, где наблюдается концентрация вооружений. Многие подконтрольные правительству районы закрыты для посещения СММ под предлогом минной опасности. То, что это целенаправленная тактика Киева по ослеплению наблюдателей, подтверждает инцидент 31 января, когда на воротах военного объекта ВСУ висел знак "осторожно, мины", — заявил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Он добавил, что в статистике препятствий работе СММ этот аспект выносится за скобки, что выглядит манипуляцией фактами в интересах одной из сторон конфликта. Лукашевич также отметил, что проправительственные силы Украины дважды за прошедшую неделю обстреляли беспилотник СММ, а 2 февраля под их обстрел попал патруль наблюдателей под Ясиноватой.

"Трудно переоценить сдерживающий эффект, который оказывает присутствие наблюдателей на линии соприкосновения. Поддерживаем интенсификацию наблюдательной деятельности в этом ключевом районе, в том числе с помощью технических средств", — подчеркнул российский постпред.