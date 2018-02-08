В Таджикистане отстранили от работы 20 полицейских из-за лишнего веса

ДУШАНБЕ, 8 фев – РИА Новости. Двадцать сотрудников МВД Таджикистана отстранили от должностей в 2017 году из-за лишнего веса, сообщил министр внутренних дел Рамазон Рахимзода.

"Приказ об увольнении из органов внутренних дел Таджикистана сотрудников, имеющих лишний вес, остается в силе. Из-за лишнего веса 20 сотрудников МВД в минувшем году были отстранены от занимаемых должностей", — приводит Sputnik Таджикистан слова главы ведомства.

Рахимзода подчеркнул, что им дан срок привести себя в форму, после чего их восстановят в должности.

Милиционеров неоднократно предупреждали о необходимости держать себя в хорошей физической форме. Так, в декабре 2016 года министр внутренних дел Таджикистана издал приказ, согласно которому сотрудники, оказавшиеся под угрозой увольнения из-за лишнего веса, в течение месяца должны были сбросить лишние килограммы.

Некоторые не успели похудеть и лишились работы: десять сотрудников МВД Таджикистана уволили. Кроме того, ведомство издало нормативы соотношения роста и веса для своих служащих, например, при росте 170 сантиметров вес не должен превышать 75 килограммов.

Как сообщили в пресс-службе министерства, все сотрудники МВД три раза в неделю бегают кросс в пять километров и плавают в бассейне.

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