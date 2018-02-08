YouTube не нашел доказательств вмешательства России в референдум по Brexit

ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. YouTube не обнаружил свидетельств, указывающих на какое-либо вмешательство России в референдум по выходу Великобритании из Евросоюза, сообщила директор компании по связям с государственными структурами Джунипер Даунс.

Слушания, посвященные теме "фейковых новостей", прошли в рамках визита делегации британского комитета по цифровым технологиям в Вашингтон. В них приняли участие представители Google, YouTube, Facebook, Twitter, телекомпаний CNN и CBS.

"Мы провели тщательное расследование касательно референдума по Brexit и не нашли свидетельств вмешательства. Мы рассмотрели все рекламные объявления, имеющие какую-либо связь с Россией, и не нашли доказательств того, что наши сервисы использовались, чтобы вмешаться в проведение референдума", — заявила Даунс.

Ранее с подобным заявлением выступил сервис микроблогов Twitter, который также не обнаружил никаких признаков того, что Россия пыталась повлиять на исход голосования.

Британские парламентарии продолжают расследовать предполагаемое "российское вмешательство" в референдум по Brexit, хотя власти страны признали, что доказательств этого у них нет.

На Западе не раз обвиняли Россию в попытках повлиять на выборы в разных странах. В Москве все обвинения отвергали, называя их голословными и отмечая, что никаких фактов, подтверждающих "вмешательство", никто не представил.