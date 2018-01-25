Twitter не нашел доказательств российского вмешательства в Brexit

Демонстрант с флагами ЕС и Великобритании в центре Лондона

Демонстрант с флагами ЕС и Великобритании в центре Лондона

ЛОНДОН, 25 янв — РИА Новости, Мария Табак. Twitter не располагает доказательствами вмешательства России в референдум по Brexit, следует из письма компании в комитет по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ палаты общин парламента Великобритании. Текст имеется в распоряжении РИА Новости.

Представители Twitter сообщают, что изучили аккаунты, обнаруженные университетом City University, и выяснили, что всего один процент из них был зарегистрирован в России.

"Хотя многие из этих страниц нарушали правила Twitter, касающиеся спама, на данный момент у нас нет достаточно убедительных доказательств, которые позволили бы связать их с Россией или Агентством интернет-исследований, — говорится в письме.

Это агентство Facebook отмечает в качестве объекта для обвинений в попытках повлиять на выборы президента США.

В комитете заявили, что не вполне удовлетворены ответом Twitter и он вызывает дополнительные вопросы.

Британские парламентарии проводят расследование в связи с потоком дезинформации и предполагаемым вмешательстве России в референдум о выходе из Евросоюза 2016 году. При этом британские власти заявляли, что у них нет никаких подтверждений такого вмешательства.

Комитет запросил информацию у Facebook и Twitter. Facebook пока не представила результаты своего расследования.

Кроме того, еще в ноябре британская избирательная комиссия обращалась к соцсетям с запросом в связи с расследованием по источникам финансирования Vote Leave, агитировавшей за Brexit. Тогда Facebook сообщила, что российские структуры потратили на рекламу, касающуюся британских пользователей, чуть меньше доллара, а Twitter рассказал о тысяче долларов — столько заплатил за рекламу российский телеканал RT.

На Западе Россию неоднократно обвиняли в попытках повлиять на выборы в разных странах — США, Германии, Франции и других. В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, отмечая, что они абсолютно голословны, а никаких фактов, подтверждающих их, нет.