Twitter не нашел доказательств российского вмешательства в Brexit

ЛОНДОН, 25 янв — РИА Новости, Мария Табак. Twitter не располагает доказательствами вмешательства России в референдум по Brexit, следует из письма компании в комитет по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ палаты общин парламента Великобритании. Текст имеется в распоряжении РИА Новости.
Представители Twitter сообщают, что изучили аккаунты, обнаруженные университетом City University, и выяснили, что всего один процент из них был зарегистрирован в России.
"Хотя многие из этих страниц нарушали правила Twitter, касающиеся спама, на данный момент у нас нет достаточно убедительных доказательств, которые позволили бы связать их с Россией или Агентством интернет-исследований, — говорится в письме.
Это агентство Facebook отмечает в качестве объекта для обвинений в попытках повлиять на выборы президента США.
В комитете заявили, что не вполне удовлетворены ответом Twitter и он вызывает дополнительные вопросы.
Британские парламентарии проводят расследование в связи с потоком дезинформации и предполагаемым вмешательстве России в референдум о выходе из Евросоюза 2016 году. При этом британские власти заявляли, что у них нет никаких подтверждений такого вмешательства.
Комитет запросил информацию у Facebook и Twitter. Facebook пока не представила результаты своего расследования.
На Западе Россию неоднократно обвиняли в попытках повлиять на выборы в разных странах — США, Германии, Франции и других. В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, отмечая, что они абсолютно голословны, а никаких фактов, подтверждающих их, нет.