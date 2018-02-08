В Испании около 20 человек пытались освободить наркодилера из больницы

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Группа из 20 человек ворвалась в больницу на юге Испании, чтобы освободить находившегося там задержанного наркодилера, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники в полиции.
По данным агентства, во вторник вечером в медучреждение ворвались порядка 20 человек, они напали на двух полицейских и вывели с собой задержанного. В результате нападения никто не пострадал.
Через несколько часов полиции удалось задержать одного из группы налетчиков. Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо заявил, что правоохранительные органы просматривают видео с камер слежения, чтобы задержать остальных нарушителей.