Американские военные проверяют готовность ВСУ к наступлению, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. В Донбасс прибыла группа офицеров Пентагона для проверки готовности силовиков к наступлению, заявил замглавы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"В настоящее время проверке подвергаются бригады ВСУ, входящие в состав оперативно-тактической группировки "Донецк", — добавил Басурин.
Накануне полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин заявил, что украинские военнослужащие продолжают занимать населенные пункты в нейтральной зоне, что прямо противоречит Минским соглашениям.
Иностранные военные в Донбассе
По данным оперативного командования ДНР, в Донбассе размещены более шестидесяти польских и литовских снайперов, наводчиков артиллерийского и минометного огня.
В ведомстве также заявляли о 129 инструкторах из США, Канады, Турции, Алжира, Литвы, Латвии и Британии, которые обучают украинских военных.