Американские военные проверяют готовность ВСУ к наступлению, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (61)

Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. В Донбасс прибыла группа офицеров Пентагона для проверки готовности силовиков к наступлению, заявил замглавы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его словам, американских офицеров сопровождают представители украинского Генштаба.

"В настоящее время проверке подвергаются бригады ВСУ, входящие в состав оперативно-тактической группировки "Донецк", — добавил Басурин.

Накануне полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин заявил, что украинские военнослужащие продолжают занимать населенные пункты в нейтральной зоне, что прямо противоречит Минским соглашениям.

Иностранные военные в Донбассе

В ДНР не раз заявляли, что на стороне украинских силовиков воюют иностранные наемники, а инструкторы из стран НАТО координируют действия подразделений ВСУ.

По данным оперативного командования ДНР, в Донбассе размещены более шестидесяти польских и литовских снайперов, наводчиков артиллерийского и минометного огня.

В ведомстве также заявляли о 129 инструкторах из США, Канады, Турции, Алжира, Литвы, Латвии и Британии, которые обучают украинских военных.