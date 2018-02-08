Островом, на котором от пяти тысяч населения осталось чуть больше 60 человек.

Вике одиннадцать лет, ее мама умерла еще в 2012-м, отец уехал в Россию, как только начались обстрелы. Бабушка и дедушка воспитывают внучку сами.

Автобус под номером 109 показывается из-за поворота, следующий будет через 45 минут. На остановке выходит только Вика. Светловолосая, в белой шапке и черном пальто.