В Казахстане волк притворился мертвым, чтобы отомстить охотнику

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Казахстане раненый волк прикинулся мертвым, а когда охотник пнул его, напал на обидчика.

Публикация от KAZTWITTER (@kaztwitter) Фев 5, 2018 в 6:26 PST

Охотники посчитали, что убили волка, и решили снять добычу на видео. Один из мужчин подошел к животному и толкнул его ногой, однако волк огрызнулся и попытался его укусить. Хищнику даже удалось повалить мужчину на снег, но подоспевшие на помощь товарищи сумели спасти его.

Ролик появился на странице kaztwitter в Instagram. По закадровым комментариям можно понять, что действие происходит в начале февраля. Местные СМИ сообщили, что животное потом погибло. Мужчина, на которого напал хищник, не пострадал.