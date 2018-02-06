Пожар на бакинском радиозаводе потушили

Взрыв на территории Радиозавод в Баку. 6 февраля 2018

Взрыв на территории Радиозавод в Баку. 6 февраля 2018

БАКУ, 6 фев — РИА Новости. Пожар, начавшийся после взрыва на территории бакинского радиозавода, который находится в подчинении министерства оборонной промышленности, потушен, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС Азербайджана.

По данным пресс-службы, взрыв и последовавшее за ним возгорание произошли на складе общей площадью 250 квадратных метров, где хранилась пиротехника.

"Опасности для близлежащих территорий нет. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

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