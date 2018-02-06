ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. США настаивают на том, чтобы РФ выполняла обязательства в рамках договора по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД), заявил во вторник министр обороны Джеймс Мэттис.

"У нас есть продолжающаяся проблема с нарушением Россией договора по РСМД", — сказал он на слушаниях в палате представителей конгресса США. По его словам, "нашим переговорщикам есть, что обсуждать в данном направлении".

"Мы хотим, чтобы Россия вернулась к соблюдению норм РСМД и не намерены отказываться от этого договора. Но в то же время у нас есть варианты на тот случай, если РФ продолжит следовать своим путем", — заявил министр.

Позднее он заметил, что США "не собираются выходить из договора по РСМД". Как подчеркнул Мэттис, "идея заключается в том, чтобы вести переговоры с позиции силы и получить результат".

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия строго соблюдает свои обязательства по всем международным договоренностям, в частности по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также по договору по открытому небу.

Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 км, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис.