Бывший министр обороны США сожалеет о бомбардировке Югославии

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Бывший министр обороны США Ульям Перри заявил, что сожалеет о бомбардировке Югославии силами НАТО в 1999 году.

Об этом Перри, который занимал пост министра обороны в 1994-1997 годах, сказал, общаясь с журналистами в Москве на презентации своей книги "Мой путь на краю ядерной бездны".

"Это случилось так давно, что мне сложно размышлять об этом. Это был, что, 1999-й… Да", — отреагировал на соответствующий вопрос Перри после непродолжительного молчания.

"Особенно сожалею, что мы непреднамеренно разбомбили китайское посольство в то время. Я сожалею, что я был в Китае, когда это случилось. Я много наслушался об этом," — добавил он.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.