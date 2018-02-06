Лавров и глава МИД Казахстана обсудили подготовку к Каспийскому саммиту

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым подготовку к V Каспийскому саммиту, говорится в сообщении МИД РФ.

"Основываясь на решениях Совещания министров иностранных дел прикаспийских государств (Москва, 4-5 декабря, 2017 года), главы внешнеполитических ведомств обсудили модальности подготовки к V Каспийскому саммиту в Казахстане", — говорится в сообщении российского министерства.

Ранее спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству со странами Каспия Рамазан Абдулатипов сообщил РИА Новости, что встреча глав прикаспийских стран может пройти в конце марта в Астане.