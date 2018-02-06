Рада осудила принятый сеймом Польши "антибандеровский" закон

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости. Верховная рада Украины осудила принятый Сеймом Польши закон об ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и призвала польского президента Анджея Дуду не подписывать его, такое заявление во вторник поддержали 242 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Закон вступит в силу после того, как его подпишет польский президент. МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу этого закона.

В заявление отмечается, что Рада Украины с разочарованием и глубокой обеспокоенностью восприняла решение польского парламента, которое, по мнению депутатов, "открывает путь к манипуляциям и усилению антиукраинских тенденций в польском обществе".

"Верховная Рада Украины категорически не приемлет и отвергает политику двойных стандартов и навязывание идей коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века — нацистского и коммунистического", — говорится в заявлении. По мнению депутатов, приятный в Польше закон противоречит содержанию и духу стратегического партнерства между Украиной и Польшей.

Депутаты украинского парламента также выразили обеспокоенность разжиганием антиукраинских настроений и созданием "атмосферы давления и запугивания" в отношении почти миллиона украинцев, которые работают в Польше.

Кроме того, парламент Украины призвал польскую сторону к открытости и конструктивности в развитии двусторонних отношений, а президента Польши — воспользоваться своим конституционным правом и применить право вето к закону.

В Раде также заявили, что разжигание конфликтов между украинским и польским народами "лежит в интересах общих врагов", которым раньше, по мнению депутатов, были нацистский и коммунистический режимы, а "сегодня — российский агрессор".

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

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