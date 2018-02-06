СМИ сообщили об обысках в штаб-квартире Audi в Германии

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Прокуратура Мюнхена проводит обыски в штаб-квартире немецкой автомобилестроительной компания Audi в городе Ингольштадт в рамках расследования дела о "дизельном скандале", пишет газета Sueddeutsche Zeitung.

В ведомстве сообщили, что 18 сотрудников прокуратуры совместно с коллегами из Управления уголовной полиции приступили к обыскам в центральном офисе, а также на заводе автопроизводителя в городе Неккарзульм (земля Баден-Вюртемберг) во вторник утром. Представитель Audi подтвердил факт обысков и отметил, что руководство компании сотрудничает с правоохранителями.

Ранее сообщалось, что обыски прошли в квартирах инженеров Audi.

Как стало известно ранее, федеральное автомобильное управление ФРГ приказало в обязательном порядке отозвать 127 тысяч новых моделей Audi с дизельным двигателем V6 TDI из-за скандала с выбросами выхлопных газов.

Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, обвиняют в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Летом минувшего года Audi организовала бесплатные сервисные услуги с целью улучшить показатели выхлопов в 850 тысячах автомобилей. По данным представителя компании, в это число вошли и те машины, которые сейчас подлежат отзыву по указу автомобильного управления ФРГ.

К 2 февраля компания Audi обязана была представить автомобильному управлению свои инициативы относительно того, как можно справляться с манипуляциями. Ведомство борется со стратегией производителей, при которой система контроля выхлопов работает только на стадии тестирования автомобилей и выключается, когда те выезжают на дорогу.