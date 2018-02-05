Соединяющая Россию и Казахстан дорога закрыта из-за снегопада

САРАТОВ, 5 фев — РИА Новости. Трасса, которая соединяет Россию и Казахстан, в понедельник вечером закрыта для проезда всех видов транспорта из-за непогоды, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Федерального управления автодорог "Большая Волга" Росавтодора (ФКУ "Поволжуправтодор") Ирина Елизарова.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыт проезд для всех транспортных средств на федеральной автодороге Сызрань – Саратов – Волгоград – Пристанное – Ершов – Озинки – граница Казахстана в Саратовской области со стороны Республики Казахстан", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что проезд через российско-казахстанскую границу в Саратовской области откроют после нормализации погодных условий. "Ориентировочно временное ограничение продлится до 11.00 (10.00 мск) 6 февраля", — уточнила Елизарова.

По данным регионального главка МЧС, в Саратовской области в понедельник наблюдается сильный мокрый снег с порывами ветра до 20 метров в секунду, местами туман с ухудшением видимости не более 500 метров и гололед, такая же погода ожидается и во вторник.