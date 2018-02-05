НАТО не видит от России непосредственной угроз, заявил Столтенберг

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. НАТО не видит в настоящее время исходящей от РФ непосредственной значительной угрозы, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая в понедельник на конференции по вопросам безопасности в Норвежском атлантическом совете.
"Мы не видим сейчас со стороны РФ никакой непосредственной значительной угрозы", — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, какие международные риски исходят от России. Трансляция его выступления велась в интернете с последовательным переводом на английский.
При этом он добавил, что Россия становится все более уверенной в себе и может представлять опасность. По его словам, в будущем могут возникнуть разные ситуации, которые нужно анализировать и к которым альянсу нужно готовиться.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что с 2012 года численность контингента НАТО у западных границ РФ увеличилась втрое. При этом численность сил первоочередного задействования альянса возросла с десяти до 40 тысяч человек.