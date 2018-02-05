НАТО не видит от России непосредственной угроз, заявил Столтенберг

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. НАТО не видит в настоящее время исходящей от РФ непосредственной значительной угрозы, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая в понедельник на конференции по вопросам безопасности в Норвежском атлантическом совете.

"Мы не видим сейчас со стороны РФ никакой непосредственной значительной угрозы", — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, какие международные риски исходят от России. Трансляция его выступления велась в интернете с последовательным переводом на английский.

При этом он добавил, что Россия становится все более уверенной в себе и может представлять опасность. По его словам, в будущем могут возникнуть разные ситуации, которые нужно анализировать и к которым альянсу нужно готовиться.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО в то же время расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что с 2012 года численность контингента НАТО у западных границ РФ увеличилась втрое. При этом численность сил первоочередного задействования альянса возросла с десяти до 40 тысяч человек.