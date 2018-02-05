Кейптауну грозит полное отключение водоснабжения

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Южноафриканскому Кейптауну, начиная с середины мая, грозит полное отключение водоснабжения, сообщили власти второго по численности населения города в ЮАР.

Дефицит питьевой воды в Кейптауне связан с беспрецедентной засухой в регионе, которую специалисты называют сравнимой со стихийными бедствиями, которые бывают раз в 1000 лет.

С 1 февраля муниципальный совет ввел лимиты потребления воды, ограниченные 50 литрами в день на человека. Несмотря на жесткую экономию, согласно расчетам, 11 мая наступит так называемый "день зеро" — полное истощение ресурсов, означающее отключение центрального водоснабжения и раздачу воды на специальных пунктах.

В Кейптауне проживает более 3,5 миллиона жителей. Эксперты связывают кризис с непропорциональным развитием городской инфрастуктуры: с 1995 года население города выросло на 79%, а объемы водохранилищ только на 15%, отмечает газета Guardian.