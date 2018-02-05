Экс-глава Пентагона надеется на продление договора по СНВ

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Экс-министр обороны США Уильям Перри заявил на пресс-конференции в Москве, что рассчитывает на продление как США, так и РФ, договора по СНВ, потому что у обеих сторон в этом есть заинтересованность.

"Что касается договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, то, со своей позиции, я надеюсь на продление соглашения как со стороны США, у которых есть много для этого причин, так и российской стороной", — сказал он в понедельник в ходе мероприятия, организованного центром Карнеги.

Перри возглавлял американское оборонное ведомство в 1994-97 гг, в первый президентский срок Билла Клинтона.

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Пятого февраля 2018 года наступает крайний срок, к которому Россия и США должны достигнуть контрольных показателей по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).