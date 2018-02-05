Франциск и Эрдоган высказались за сохранение статуса Иерусалима

АНКАРА, 5 фев — РИА Новости, Алена Палажченко. Папа Римский Франциск и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Ватикане осудили решение США о признании Иерусалима столицей Израиля и высказались за сохранение его нынешнего статуса, передает в понедельник агентство Anadolu со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.

Эрдоган находится в Ватикане с официальным визитом. Глава турецкого государства не был в Ватикане с 1959 года. Папа Франциск встречался с Эрдоганом в Анкаре в ноябре 2014 года, когда он побывал в Турции с апостольской поездкой.

По информации агентства, стороны подчеркнули важность отказа США от реализации решений по Иерусалиму и отметили наличие негативных последствий политики Вашингтона. Они также подчеркнули необходимость сохранения статуса Иерусалима в соответствии с резолюциями ООН и нормами международного права.

Папа Римский и президент Турции коснулись общей борьбы с ксенофобией и исламофобией и подчеркнули, что нельзя связывать терроризм с религиями. При этом Франциск и Эрдоган указали на необходимость воздерживаться от заявлений, в которых ислам приравнивается к терроризму.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое расположено сейчас в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.