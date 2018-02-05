Новым спикером парламента Финляндии стала экс-министр МВД Рисикко

Агитационные плакаты с кандидатами в парламент Финляндии в Хельсинки. Архивное фото

Агитационные плакаты с кандидатами в парламент Финляндии в Хельсинки. Архивное фото

ХЕЛЬСИНКИ, 5 фев — РИА Новости. Новым спикером парламента Финляндии стала бывший министр внутренних дел Паула Рисикко, выборы прошли во время утренней сессии депутатов в понедельник, трансляция велась на сайте парламента.

"Подавляющим большинством голосов присутствующих на заседании депутатов, спикером парламента стала бывший министр внутренних дел Паула Рисикко", — объявили во время всеобщего подсчета голосов во время утреннего заседания парламента в понедельник.

Помимо Рисикко, кандидатами в спикеры были Анн-Мари Виролайнен (Коалиционная партия), Илкка Канерва (Национальная коалиция) и Арто Сатонен (Консервативная партия).

Право назначать спикера парламента в Финляндии принадлежит партии, занявшей второе место на парламентских выборах. После раскола в партии "Истинные финны", произошедшего осенью минувшего года, право назначать спикера перешло к Национальной коалиционной партии, членом которой и является Рисикко.

Нового министра внутренних дел депутаты парламента утвердят во вторник.

Паула Рисикко — финский политик, спикер финского парламента, ей 57 лет. В 2011-2014 годах занимала пост министра социального обеспечения и здравоохранения в правительстве Катайнена. С 2016 по 2018 год была министром внутренних дел в правительстве Сипиля. Является экспертом по вопросам России.