В Киргизии вспоминают погибших в войну защитников Сталинграда

БИШКЕК, 4 фев – РИА Новости. Акции, посвященные 75-й годовщине победы в Сталинградской битве, организованные общественным объединением "Центр славянской культуры", проходят в населенных пунктах Чуйской области и столице Киргизии, сообщил РИА Новости в понедельник представитель центра.
По его словам, флешмоб "Спасибо, Сталинград – Рахмат, Сталинград", в котором приняли участие студенты Киргизско-российского Славянского университета, в минувшие выходные прошел у Вечного Огня на площади Победы в Бишкеке.
"Участники хором сказали "Спасибо, Сталинград – Рахмат, Сталинград" и крикнули "Ура!" Особенно приятно было видеть, что некоторые родители привели с собой детей и тем самым показали, что память истории о Великой Отечественной войне нужно прививать с детства", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, 6 февраля аналогичный флешмоб пройдет возле школе села Жаны-Жер Сокулукского района Чуйской области Киргизии.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками 9 мая 1945 года.
На фронты второй мировой ушли свыше 300 тысяч солдат и офицеров-киргизстанцев, то есть каждый шестой житель Киргизии, 95 тысяч из них не вернулись. Около ста воинов-киргизстанцев прижизненно или посмертно удостоены звания Героя Советского Союза. Из граждан Киргизии и Казахстана была сформирована восьмая гвардейская Панфиловская дивизия, бойцы которой прославились в боях под Москвой, остановив наступление передовых частей немецкой группы армий "Центр" на Москву осенью 1941 года.
Ежегодно отмечаемый День Победы 9 мая является одним из самых почитаемых праздников и "красным днем" календаря в Киргизии.
На сегодняшний день в республике уже нет в живых ни одного ветерана, участвовавшего в битве под Сталинградом. Всего в стране осталось около 500 участников Великой Отечественной войны.
Сталинградская битва шла на огромной территории площадью около 100 тысяч квадратных километров при протяженности фронта от 400 до 850 километров.
С обеих сторон на разных этапах боевых действий в битве под Сталинградом участвовали свыше двух миллионов человек.
Со стороны Советского Союза в Сталинградской битве в разное время принимали участие войска Сталинградского, Юго-Восточного, Юго-Западного, Донского, левого крыла Воронежского фронтов, Волжская военная флотилия и Сталинградский корпусной район ПВО.
Руководили действиями фронтов под Сталинградом заместитель Верховного главнокомандующего генерал армии Георгий Жуков и начальник генерального штаба генерал-полковник Александр Василевский.
Немецко-фашистское командование планировало летом 1942 года разгромить советские войска на юге страны, овладеть районами Кавказа, Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие с ними центр страны, и создать условия для победы в войне. Выполнение этой задачи возлагалось на группы армий "А" и "Б".
Шестой армии генерал-полковника Фридриха Паулюса, четвертой танковой армии и авиации четвертого воздушного флота Германии противостояли бойцы 62-ой и 64-ой армии СССР, сосредоточенные в большой излучине Дона. Бои в этом районе продолжались до 10 августа, когда войска Сталинградского фронта, понеся большие потери, отошли на левый берег реки и заняли оборону на внешнем обводе города.
Обе стороны постоянно наращивали силы, перекидывая на поля сражений новые части. 23 и 24 августа немецкая авиация предприняла массированную бомбардировку Сталинграда, превратив его в развалины, а 12 сентября немецкие войска вплотную подошли к городу, где начались круглосуточные уличные бои, которые велись за каждый переулок и дом.
18 ноября продвижение немецких войск было окончательно остановлено на всем фронте, немцы были вынуждены перейти к обороне. К началу наступательной операции у Сталинграда находились более миллиона советских бойцов, 15 тысяч орудий и минометов, около полутора тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 1,3 тысячи боевых самолетов.
Немецкие войска насчитывали около миллиона человек, более десяти тысяч орудий и минометов, 675 танков и штурмовых орудий, 1216 боевых самолетов. Нанеся удары по флангам главной группировки противника, войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов 23 ноября 1942 года замкнули кольцо ее окружения. В него попали 22 дивизии и более 160 отдельных частей 6-й армии и частично 4-й танковой армии противника - всего около 300 тысяч человек.
С 16 декабря развернулось наступление советских войск на Среднем Дону. К концу месяца враг был разгромлен перед внешним фронтом окружения, его остатки были отброшены на 150-200 километров.
10 января 1943 года под командованием генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского началась операция "Кольцо". После того, как 21-я армия соединилась в районе Мамаева кургана с 62-й армией группировка вермахта была рассечена на две части. 31 января прекратила сопротивление южная группировка войск во главе с Паулюсом, а 2 февраля — северная. Это был разгром противника.
Во время Сталинградской наступательной операции были разгромлены немецкие 6-я армия и 4-я танковая армия, 3-я и 4-я румынские армии, 8-я итальянская армия. Общие потери противника составили около 1,5 миллиона человек.
В честь героической обороны города советское правительство учредило 22 декабря 1942 года медаль "За оборону Сталинграда", которой награждены более 700 тысяч участников битвы. 1 мая 1945 года согласно приказу Верховного главнокомандующего Сталинград был назван городом-героем.
За боевые отличия в ходе Сталинградской битвы 44 соединениям и частям были присвоены почетные наименования, 55 — награждены орденами, 183 — преобразованы в гвардейские.
Генерал-лейтенант Никита Сергеевич Хрущев на одной из улиц Сталинграда после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Десятки тысяч солдат и офицеров, участвовавших в Сталинградской битве, были удостоены правительственных наград, 112 бойцов стали Героями Советского Союза.