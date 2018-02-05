Президент Турции встретится с папой Римским, президентом и премьером Италии

РИМ, 5 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Визит президента Турции Тайипа Эрдогана на Апеннины проходит при повышенных мерах безопасности – к ее обеспечению на улицах Рима привлечены 3,5 тысячи человек.

Турецкий лидер прибыл в итальянскую столицу вечером в воскресенье, остановившись в фешенебельном отеле Westin Excelsior на улице Венето. Зона вокруг него, как передает корреспондент РИА Новости, еще с субботы оказалась заполнена полицейскими и карабинерами, перекрывшими ряд прилегающих улиц.

Эрдоган пробудет в Риме около суток. Утром в понедельник он отправится на прием к папе Римскому Франциску, с которым, как он рассказал в интервью газете La Stampa, намерен обсудить статус Иерусалима.

Президент США Дональд Трамп в декабре объявил о признании города израильской столицей и переводе туда американского посольства, которое расположено сейчас в Тель-Авиве. Это решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.

"Иерусалим — это вопрос, касающийся не только мусульман. Мы оба (с папой — ред.) выступаем за соблюдение статус-кво и оба хотим его защищать…", — заявил Эрдоган.

По мнению президента Турции, "ни одна страна не имеет права делать односторонние шаги и игнорировать международное право по той проблеме, затрагивающей миллиарды людей".

После Ватикана Эрдоган нанесет визит президенту Италии Серджо Маттарелле. У глав двух государств запланирован совместный обед. Во второй половине дня турецкий президент встретится с премьером Италии Паоло Джентилони, а вечером отужинает в отеле с рядом итальянских предпринимателей. Примечательно, что ни один из пунктов программы турецкого лидера не предусматривает каких-либо контактов с прессой.

Поездки Эрдогана в европейские страны не обходятся без обсуждения вопроса о вступлении Турции в Евросоюз. В интервью la Stampa Эрдоган обвинил ЕС в блокировании переговоров и призвал европейские власти устранить все препятствия на пути Анкары в ЕС.

"Турция как кандидат выполнила свои государственные обязательства, но мы не можем продолжать этот процесс в одиночку, и ЕС должен внести свой вклад, начиная с выполнения своих обещаний", — заявил президент Турции.

"ЕС блокирует доступ к переговорам и намекает на то, что отсутствие прогресса зависит от Анкары. Это несправедливо… Мы хотим полного членства в ЕС. Другие варианты нас не устраивают… Мы ожидаем, что ЕС как можно скорее устранит любое искусственное препятствие для нашего вступления", — заявил Эрдоган.

Для обеспечения безопасности итальянские власти применят уже зарекомендовавшую себя во время прошлогоднего визита Трампа схему.

В центре города на два дня установлена так называемая "зеленая зона", где запрещено проведение каких-либо массовых мероприятий. Для передвижения кортежа Эрдогана по городу предусмотрены несколько маршрутов, каждый из которых будет выбираться в последний момент. Всего в обеспечении безопасности участвуют 3,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

Они должны будут предотвращать инциденты, подобные произошедшему в воскресенье неподалеку от Ватикана. Перед традиционной воскресной проповедью папы Римского пятеро курдов попытались пронести на площадь Святого Петра курдские флаги и растяжки с лозунгами, однако были блокированы правоохранителями в ходе досмотра.