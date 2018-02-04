Казахстанец дошел до финала женского конкурса красоты без смены пола

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Житель Алма-Аты Илай Дягилев дошел до финала женского конкурса красоты после чего признался в том, что мужчина. Об этом пишет Sputnik Kazakhstan.
Как сообщается, 22-летний Илай Дягилев отправил свои фотографии в образе Арины Алиевой для участия в конкурсе Miss Virtual Kazakhstan. Однако, когда молодой человек вышел в финал, он решил признаться, что не является женщиной, после чего его "альтер-эго" дисквалифицировали и заменили на другую участницу.
"Я дошел до финала и когда понял, что все зашло слишком далеко, то решил разоблачить образ Арины Алиевой. В самом начале поступило около четырех тысяч заявок со всего Казахстана, в итоге я прошел в финал", — рассказал Дягилев.
Свой поступок молодой человек объяснил "пропагандой естественной женской красоты и харизмы", поскольку, по его мнению, современным девушкам этих качеств недостает.
"Между мной и моими друзьями возник спор о красоте. И тогда я решил принять участие в этом конкурсе. Сам я всегда выступал за естественную красоту. Сейчас, вы сами видите, что многие девушки однотипные, все одинаково красятся, одеваются и считают, что если они следуют трендам, то они красивы. Я так не считаю", — заявил молодой человек.
Представляем удивительных участниц ✨ПОЛУФИНАЛА✨ @missv.kz👑 в группе Южно-Казахстанская область! 1. Арина Алиева, 24 года, Шымкент. 2. Айкерим Темирханова, 18 лет, Кентау. 3. Тогжан Мусабаева, 21 год, Шымкент. 4. Лаура Мурадова, 26 лет, Шымкент. 5. Айдана Рыстай, 23 года, Шымкент. 6. Мадина Нурымбетова, 20 лет, Шымкент. 7. Айгуль Ертаева, 22 года, Шымкент. 8. Сағыныш Тұсынбаева, 20 лет, Шымкент. 9. Гульнара Досымбекова, 26 лет, Шымкент. 10. Дурдона Юсантаева, 23 года, Шымкент. КАК ПОДДЕРЖАТЬ УЧАСТНИЦУ: 1. Скачай мобильное приложение @inDriver (ссылка в био) 2. Зайди в левое меню приложения 📱. 3. Выбери раздел 👑 Miss Virtual Kazakhstan. 4. И проголосуй за понравившуюся участницу, нажав кнопку "Проголосовать". Каждый пользователь может отдать 1 голос за 1 участницу за весь период голосования (17-31 января). Вы можете голосовать за участниц из других групп, нажав на кнопку "Выбрать другой регион". Полуфинальное голосование продлится до 12:00 31 января 2018 г.