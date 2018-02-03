МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Новая ядерная доктрина США допускает повторение Хиросимы и Нагасаки, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Весь мир помнит Хиросиму и Нагасаки. Американская ядерная доктрина не накладывает табу на повторение подобного, и это беспокоит больше всего", — считает сенатор.
"Уже не первый раз в истории США делают крайне опасную и не имеющую никаких реальных перспектив ставку на слом стратегического равновесия сил в мире в свою пользу", — констатировал Клинцевич.
По его мнению, доктрина насыщена "идеологическими впрыскиваниями", пытающимися выставить Россию главным виновником модернизации ядерных сил США.
Клинцевич считает, что новая доктрина стала реакцией на меняющуюся ситуацию в мире, что ставит под сомнение сам принцип доминирования какой-либо державы. События на Корейском полуострове показали, что США не могут чувствовать своего полного превосходства даже в противостоянии с КНДР, отметил он.
Что касается намерения США размещать ядерные заряды на базах НАТО в Восточной Европе, то, уверен сенатор, Россия в состоянии оперативно отреагировать на это.
"Россия будет вынуждена защищать себя от этих угроз", — заключил Клинцевич.