МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Новая ядерная доктрина США допускает повторение Хиросимы и Нагасаки, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Накануне Пентагон обнародовал новую ядерную доктрину США, в которой наибольшей угрозой названы Россия, КНДР, Иран и Китай. Кроме того, США намерены разрабатывать ядерные боезаряды малой мощности, развивать и модернизировать собственную "ядерную триаду", а также размещать по всему миру авиацию, способную нести ядерные заряды.

"Весь мир помнит Хиросиму и Нагасаки. Американская ядерная доктрина не накладывает табу на повторение подобного, и это беспокоит больше всего", — считает сенатор.

Он отметил, что новая ядерная доктрина серьезно усиливает конфронтационную составляющую внешней политики США, делая упор не на взаимодействие с Россией, а на соперничество с ней.

"Уже не первый раз в истории США делают крайне опасную и не имеющую никаких реальных перспектив ставку на слом стратегического равновесия сил в мире в свою пользу", — констатировал Клинцевич.

По его мнению, доктрина насыщена "идеологическими впрыскиваниями", пытающимися выставить Россию главным виновником модернизации ядерных сил США.

"Но американцы сами оборвали с Россией диалог о ядерных рисках, воспользовавшись как предлогом крымским референдумом, переключившись на бездоказательные обвинения нашей стороны в нарушении разного рода договоров", — констатировал парламентарий.

Клинцевич считает, что новая доктрина стала реакцией на меняющуюся ситуацию в мире, что ставит под сомнение сам принцип доминирования какой-либо державы. События на Корейском полуострове показали, что США не могут чувствовать своего полного превосходства даже в противостоянии с КНДР, отметил он.

Что касается намерения США размещать ядерные заряды на базах НАТО в Восточной Европе, то, уверен сенатор, Россия в состоянии оперативно отреагировать на это.

"Россия будет вынуждена защищать себя от этих угроз", — заключил Клинцевич.