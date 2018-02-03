Экстрадированный в США россиянин заявил о своей невиновности

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Обвиняемый в кибермошенничестве гражданин России Петр Левашов заявил в американском суде о своей невиновности, сообщил РИА Новости адвокат Левашова Игорь Литвак.

"Сегодня вечером у нас было первое слушание в суде в Коннектикуте. Петя Левашов сказал, что он невиновен по восьми пунктам, по которым его обвиняют в обвинительном заключении", — сказал Литвак.

По его словам, дело "только начинается".

"Мы не получили никаких документов от прокуратуры, никаких улик", — уточнил Литвак.

Левашов был экстрадирован в США из Испании в пятницу. Его обвиняют в создании сети зараженных компьютеров, краже личных данных и финансовой информации, а также в кибервымогательстве. Против Левашова заведены и дела в других штатах, например, на Аляске. Прокуроры ходатайствуют о его аресте.

Левашов был арестован в апреле 2017 года в Испании по запросу из США. В том же месяце минюст США отчитался об успешном прекращении деятельности сети Kelihos.