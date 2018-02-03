ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне готово оказать содействие российскому гражданину Петру Левашову, который экстрадирован из Испании в США по обвинению в хакерстве, заявил РИА Новости представитель посольства.
"Добиваемся от американцев точной информации о местонахождении россиянина. Разумеется, окажем П.Ю.Левашову необходимое содействие", — отметил он.
Представитель посольства напомнил, что на днях МИД России выступил с очередным предупреждением российских граждан, выезжающих за границу, в связи с угрозой подвергнуться задержанию или аресту по запросам правоохранительных органов и специальных служб США в третьих странах.
"Призываем США наладить сотрудничество между компетентными органами двух стран на основе Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года. Требуем от США прекращения захватов россиян по всему миру", — заключили в российском посольстве.
Обвинение считает, что Левашов с помощью сети зараженных компьютеров получал информацию о логинах и паролях пользователей, рассылал спам, устанавливал программы-вымогатели и иные вирусы на компьютеры пользователей. По данным обвинения, Левашов заработал на этом значительные средства.
Испания в пятницу передала американской стороне Левашова, подозреваемого в совершении киберпреступлений. Левашов был задержан испанской полицией в апреле в Барселоне, где он отдыхал с семьей, по запросу США, где его подозревают в хакерстве. В октябре 2017 года Национальный суд Испании согласился выдать Левашова в США. Это решение было обжаловано адвокатами, однако суд подтвердил предыдущее решение.