В Совфеде прокомментировали новую ядерную доктрину США

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Ядерная доктрина США — это декларация о новом витке гонки вооружений, если не в количественных, то в качественных показателях, считает член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
"Это декларация о новом витке гонки вооружений, если не по количественным, то по качественным параметрам, с использованием новейших технологий. Не обязательно иметь больше носителей или больше боеголовок, есть другие способы "наращивать свои мускулы", — сказал сенатор РИА Новости в пятницу.
По его мнению, американцы пытаются вернуть себе международное доминирование, но они утрачивают свое прежнее положение в мире, "отсюда и такая нервозность".
Комментируя документ, Морозов отметил, что эта концепция выглядит очень демагогически, это попытка "сидеть на двух стульях". "С одной стороны демонстрировать показное миролюбие, а с другой стороны "неожиданно" обвинять Россию в том, что она готовит нанесение ядерного удара первыми. Сразу напомню, что ни в одной официальной военной доктрине, стратегии России ничего подобного нет", — подчеркнул политик.
Это как раз первый был такой сигнал за последние годы, что у США есть готовность вооружаться, полагает сенатор.
"Эта доктрина демагогическая, она скорее призвана иметь пропагандистский эффект, что мы готовы к разоружению, что мы готовы к конструктивному диалогу, но вот, не можем этого сделать, потому что там есть вот такие жуткие страны, как Россия, КНДР, Иран и КНР. Так что все достаточно в этом смысле традиционно", — сказал Морозов.
По его словам, шагом к действительному партнерству мог бы бы стать реальный диалог по всем ключевым проблемам расползания ядерного оружия, его ограничения, в том числе оружия средней и малой мощности, чего США последнее время не делают. "Они наоборот, выходят практически из всех прежних договоренностей, причем выходят в одностороннем порядке", — отметил сенатор.
Морозов заключил, что сейчас сохраняется паритет, который признается всеми, хотя США и критикуют ряд соглашений.