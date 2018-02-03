В Совфеде прокомментировали новую ядерную доктрину США

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Ядерная доктрина США — это декларация о новом витке гонки вооружений, если не в количественных, то в качественных показателях, считает член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

США представили в пятницу новую ядерную доктрину. В документе отмечается, что новая ядерная доктрина США не требует разработки новых боеголовок или увеличения ядерного арсенала, однако предусматривает размещение на подлодках маломощных ядерных боеголовок и оснащение ядерными боеголовками крылатых ракет морского базирования

"Это декларация о новом витке гонки вооружений, если не по количественным, то по качественным параметрам, с использованием новейших технологий. Не обязательно иметь больше носителей или больше боеголовок, есть другие способы "наращивать свои мускулы", — сказал сенатор РИА Новости в пятницу.

По его мнению, американцы пытаются вернуть себе международное доминирование, но они утрачивают свое прежнее положение в мире, "отсюда и такая нервозность".

Комментируя документ, Морозов отметил, что эта концепция выглядит очень демагогически, это попытка "сидеть на двух стульях". "С одной стороны демонстрировать показное миролюбие, а с другой стороны "неожиданно" обвинять Россию в том, что она готовит нанесение ядерного удара первыми. Сразу напомню, что ни в одной официальной военной доктрине, стратегии России ничего подобного нет", — подчеркнул политик.

Напротив, отметил он, последняя оборонительная доктрина, которую обнародовали США, вот там как раз говорится о возможности первого ядерного удара в ответ на некие мифические удары обычным вооружением со стороны других потенциальных противников, "читай, Россия в том числе".

Это как раз первый был такой сигнал за последние годы, что у США есть готовность вооружаться, полагает сенатор.

"Эта доктрина демагогическая, она скорее призвана иметь пропагандистский эффект, что мы готовы к разоружению, что мы готовы к конструктивному диалогу, но вот, не можем этого сделать, потому что там есть вот такие жуткие страны, как Россия, КНДР, Иран и КНР. Так что все достаточно в этом смысле традиционно", — сказал Морозов.

По его словам, шагом к действительному партнерству мог бы бы стать реальный диалог по всем ключевым проблемам расползания ядерного оружия, его ограничения, в том числе оружия средней и малой мощности, чего США последнее время не делают. "Они наоборот, выходят практически из всех прежних договоренностей, причем выходят в одностороннем порядке", — отметил сенатор.

Морозов заключил, что сейчас сохраняется паритет, который признается всеми, хотя США и критикуют ряд соглашений.