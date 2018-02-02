Госдеп: США продолжают диалог с Россией по стратегической стабильности

ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. США продолжают диалог с Россией по вопросам стратегической стабильности, в частности Москва была проинформирована о новой ядерной доктрине Вашингтона, сообщила исполняющий обязанности помощника госсекретаря Анита Фридт.

"Мы проинформировали русских о доктрине. Иногда может складываться впечатление, что мы не говорим с русскими — мы много говорим с ними по вопросам стратегической стабильности. По сути, мы находимся в процессе усилий по подготовке еще одной дискуссии по стратегической стабильности", — сказала Фридт в пятницу на брифинге спустя несколько минут после официальной публикации документа.

Она подтвердила, что США "остаются открытыми" к переговорам по вопросу контроля над вооружениями.