В ЮАР спасли всех заблокированных в шахте горняков

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Все горнорабочие, ранее заблокированные в шахте в одной из провинций Южно-Африканской Республики, были освобождены, сообщили в министерстве минеральных ресурсов страны.

Ранее сообщалось, что более 900 шахтеров были заблокированы в шахте под землей в южноафриканской провинции Фри-Стейт из-за отключения электричества после шторма.

"Все шахтеры были благополучно доставлены на поверхность", — говорится в сообщении министерства в Twitter.

В ведомстве также добавили, что министр минеральных ресурсов Мосебензи Зване (Mosebenzi Zwane) посетит место происшествия в пятницу.

The more than 900 mineworkers who were trapped underground at Sibanye Gold Beatrix mine in the Free State have all been rescued. The workers were trapped underground since Wednesday night after a severe storm knocked out the mine's power supply. #YNews pic.twitter.com/ojqG13Uou9 — #Ynews (@ynews) 2 февраля 2018 г.

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