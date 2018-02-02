Сотрудников Минфина Казахстана подозревают в майнинге на работе

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сотрудники комитета госдоходов Минфина Казахстана подозреваются в майнинге криптовалюты на рабочих компьютерах, сообщила в пятницу пресс-служба комитета нацбезопасности (КНБ) республики.

"Противоправная деятельность осуществлялась сотрудниками информационных подразделений комитета государственных доходов министерства финансов республики Казахстан. В майнинге криптовалют были задействованы сервера информационных систем самих департаментов, их районных подразделений, а также наиболее производительные служебные компьютеры сотрудников", — говорится в сообщении.

По версии КНБ, подозреваемые тайно устанавливали на серверы и компьютеры специальные программы (майнеры), которые использовали вычислительные ресурсы, что снижало скорость обработки информации и приводило к замедлению работы. Программы устанавливались в виде системных служб и вносились в списки программ-исключений антивирусов. Майнеры были обнаружены на серверах государственных информационных систем в департаментах государственных доходов по Карагандинской, Атырауской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областях.

В рамках предварительного следствия возбуждены уголовные дела по статье о нарушении работы информационной системы или сетей телекоммуникаций и статье о создании, использовании или распространении вредоносных компьютерных программ и программных продуктов.

Майнинг – это добыча криптовалют при помощи специальных майнинг-ферм – предоставления вычислительных возможностей системам криптовалют за плату.