Каримова сообщила, что покидает должность посла Узбекистана при ЮНЕСКО

ТАШКЕНТ, 2 фев — РИА Новости. Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева сообщила, что покидает должность посла республики при ЮНЕСКО.

"Сегодня мой последний рабочий день в качестве посла Узбекистана при ЮНЕСКО. Безусловно, 10 лет работы в качестве дипломата стали важной частью моей жизни. Я благодарна за этот бесценный опыт, за людей, которых мне довелось узнать, за возможность многому научиться и главное послужить своей родине", — написала она в Facebook

По словам Каримовой, она продолжит "работу по реализации проектов в сфере культуры, образования, науки и экологии"

"Я также намерена продолжать гуманитарную работу детского фонда "Ты не одинок", осуществляя далее программу тяжёлых детских операций на сердце в сотрудничестве с французскими специалистами, а также продолжать работать по программам реабилитации детей с ограниченными возможностями и других проектов помощи детям в Узбекистане", — добавила Каримова.

В августе 2017 года Каримова-Тилляева заявила, что откажется от поста постоянного представителя республики при ЮНЕСКО из-за семьи, личных целей и проектов, а также работ по фонду первого президента республики Ислама Каримова. Кроме того, Каримова-Тилляева возглавляет республиканский детский общественный фонд "Ты не одинок".

Первый президент Узбекистана Каримов, который руководил республикой с 1989 года, скончался от инсульта 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет. Он был похоронен по мусульманским традициям согласно его воле на историческом кладбище Шахи-Зинда в Самарканде на открытой площадке возле мечети XIX века Хазрет-Хизр.