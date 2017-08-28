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В мире

Младшая дочь Каримова пообещала отказаться от должности посла в ЮНЕСКО

13:2528.08.2017
(обновлено: 13:27 28.08.2017)
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© Фото : Lola KarimovaПостоянный представитель Узбекистана при ЮНЕСКО Лола Каримова-Тилляева. Архивное фотоПостоянный представитель Узбекистана при ЮНЕСКО Лола Каримова-Тилляева. Архивное фото
© Фото : Lola Karimova

ТАШКЕНТ, 28 авг – РИА Новости. Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева в понедельник заявила, что в ближайшее время откажется от поста постоянного представителя республики при ЮНЕСКО, сообщается на сайте телеканала "Узбекистан 24".

Ислам Каримов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"В ближайшие дни я откажусь от своей должности посла ЮНЕСКО из-за семьи, личных целей и проектов, а также работ по фонду Ислама Каримова, новых творческих, культурных и благотворительных проектов", — цитирует Каримову-Тилляеву "Узбекистан 24". Она заявила об этом в ходе выступления на международной конференции, проходящей в Самарканде. Каримова-Тилляева занимает эту должность с 2008 года.

В настоящий момент Каримова-Тилляева также возглавляет республиканский детский общественный фонд "Ты не одинок" и занимает пост президента Федерации гимнастики Узбекистана.

В конце 2016 года Лола Каримова-Тилляева вместе с матерью Татьяной Каримовой учредила благотворительный общественный Фонд имени Ислама Каримов. В его планах — создание музея первого президента страны, публикация работ о Каримове, реализация научно-просветительских и культурных программ. В мае она сообщила, что передала властям Москвы проект сквера и памятника Каримову в российской столице, подготовленный при участии британского скульптора Пола Дэя.

Каримов, который руководил республикой с 1989 года, скончался от инсульта 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет. Он был похоронен по мусульманским традициям согласно его воле на историческом кладбище Шахи-Зинда в Самарканде на открытой площадке возле мечети XIX века Хазрет-Хизр.

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