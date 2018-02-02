Россия не будет другом США, пока не изменит политику, заявила Хейли

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Москва не будет другом Вашингтона, пока не откажется от проводимого ею курса международной политики, сообщает телеканал CNN.

"(Россия) не является нашим другом и не будет им, пока их правительство имеет ценности, которые имеет сейчас, и пока оно ведет себя так, как ведет сейчас на международной арене", — заявила Хейли на выездном совещании республиканцев в Западной Виргинии.

Хейли дала понять, что считает РФ виновной во вмешательстве в американские выборы 2016 года, назвав это "возмутительным событием". Также постпред США обвинила российские власти в оккупации территории Украины, поддержке правительства Сирии и защите от более тщательных инспекций ядерных объектов Ирана.

Американский дипломат отметила, что в ответ США наносили успешные удары по территории Сирии, поставляли оружие на Украину, расширяли антироссийские санкции и высылали из страны российских адвокатов.

"И так должно продолжаться, пока Россия не начнет вести себя как ответственная страна", — добавила Хейли.

Американские спецслужбы обвиняют Россию во "вмешательстве в выборы", расследование на эту тему ведут ФБР и комитеты по разведке палаты представителей и сената. Побочной темой расследования являются предполагаемые "связи Трампа с Россией".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.