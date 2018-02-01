"Неправильные обряды" обошлись жителям Таджикистана в 375 тысяч долларов

ДУШАНБЕ, 1 фев – РИА Новости. В 2017 году в Таджикистане было выписано штрафов за неправильное проведение обрядов на общую сумму 3,3 миллиона сомони (375 тысяч долларов), сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на главу Верховного суда республики Шермухаммад Шохиен.

По словам чиновника, административные дела за нарушения норм закона "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов" были заведены в отношении 771 гражданина страны.

Он добавил, что за нарушения закона "Об ответственности родителей в обучении и воспитании детей" 10 тысяч 629 граждан республики оштрафованы на общую сумму 1 миллион 477 тысячи сомони.

В прошлом году президент Таджикистана Эмомали Рахмон утвердил поправки к закону "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов".

Документ предписывает скромные дастарханы (праздничный стол – Sputnik) в дни празднования Иди Рамазон и Иди Курбон.

Также серьёзные изменения были внесены в статью, касающуюся траурных обрядов и похорон. Теперь они должны проводиться без убоя скота и без предложения еды.

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