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Израиль и США опоздали с реакцией на пересмотр Холокоста, считает эксперт

17:5201.02.2018
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкУзники концентрационного лагеря Освенцим. Архивное фотоУзники концентрационного лагеря Освенцим. Архивное фото
© РИА Новости
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев — РИА Новости. Израиль и США отреагировали на законопроект, запрещающий обвинять поляков в преступлениях Второй мировой войны, "на сто процентов" верно, но запоздало, "проспав" подъем исторического ревизионизма в странах Восточной Европы и бывшего СССР, сказал РИА Новости "главный охотник за нацистами" Эфраим Зурофф.

Открытие обновленной российской экспозиции в музее Освенцима
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Отрицание холокоста: амнезия ЕС и жесткий ответ Путина

На польскую инициативу, уже утвержденную обеими палатами парламента и поступающую на подпись президента, Израиль откликнулся гневными заявлениями политиков всех уровней, уговорами по дипломатическим каналам и проектами ужесточения собственного законодательства в части ответственности за отрицание холокоста.

"В своей реакции Израиль и Америка на сто процентов правы, но я должен сказать, что спохватились они слишком поздно. Искажение истории холокоста активно практикуется в Восточной Европе со времен распада Советского Союза, и к сожалению, ничего не было сделано для противодействия ему в Литве, Латвии, Эстонии, на Украине, в Белоруссии, Польше и Хорватии", — говорит собеседник агентства.

"Они проспали. Проснулись, когда уже понимаешь, что, возможно, опоздал на поезд", — повторил он.

Президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Дуда заявил, что ни Польша, ни поляки не участвовали в холокосте
Зурофф возглавляет иерусалимское отделение центра Симона Визенталя — одной из крупнейших в мире еврейских правозащитных организаций со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе. Широкую известность ему принесла не только борьба с современным антисемитизмом, но и "охота за нацистами" — преследование нацистских преступников, скрывающихся от правосудия после войны.

Зурофф затруднился прогнозировать, останется ли реакция на польский законопроект единовременной кампанией или положит начало новой политике Израиля. Отвечая на вопрос, были бы оправданы столь же решительные ответные действия применительно к Украине или странам Балтии, он воскликнул: "Именно об этом я и говорю! Так действовать надо было начинать гораздо раньше".

Пакет поправок к закону об Институте национальной памяти грозит штрафом или тюрьмой на срок до трех лет всякому, кто будет "публично и вопреки фактам" утверждать, что польский народ или Республика Польша несут "ответственность или соответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим Рейхом", или иные "преступления против мира, человечности или военные преступления".

Полиция у здания посольства Израиля в Варшаве. 31 января 2018
© AFP 2018 / Janek Skarzynski
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"В чем поляки не правы, и это очень проблемный аспект: они по сути заглушают критику преступлений, совершенных отдельными представителями польского народа. Эти преступления были широко распространены и привели к гибели многих десятков тысяч евреев", — прокомментировал собеседник агентства польскую инициативу.

При этом он, как и другие израильские исследователи холокоста, согласен с ошибочностью термина "польские лагеря смерти", за который будет наказывать новый закон. "Это были лагеря смерти нацистской Германии. Нацисты их построили, нацисты ими руководили. В этом поляки правы, хотя я и не считаю хорошей идеей вводить уголовную ответственность за это (за употребление термина польские лагеря смерти — ред.)", — сказал Зурофф.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Cicicipi
А кто сказал что они имели желание успеть на тот поезд? Попустительство запада и конкретно США и Великобритании к Гитлеру было не хилым подспорьем, в своё время. Опосля они вроде очнулись, негодуя, но паровоз фашизма уже набрал обороты.
18:20
01.02.2018
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Владимир Ф. Быченков
Вмешательство США и Израиля во внутренние дела суверенных государств свидетельствует о навязывании им своих небескорыстных интересов. Как бы ни относиться к тому, что делает Польша.
18:50
01.02.2018
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