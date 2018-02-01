Правительство Египта переедет в новую столицу

16:2001.02.2018
(обновлено: 16:23 01.02.2018)
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КАИР, 1 фев — РИА Новости. Канцелярия египетского президента и правительство арабской республики переедут в новую строящуюся административную столицу в течение полутора лет, заявил в четверг руководитель проекта Ахмед Заки Абдин.
По его словам, строительство на площадке, где планируется возвести правительственный район, уже началось.
"Правительственные учреждения в новую административную столицу будут переезжать в течение 18 месяцев, это касается (в первую очередь) президентской канцелярии, кабинета министров, парламента", — сказал Абдин, слова которого приводит в четверг государственное агентство Египта МЕНА.
Ранее Абдин рассказал журналистам о том, что в строительство правительственного квартала планируется вложить 35 миллиардов египетских фунтов (около 2 миллиардов долларов США). При этом для переезжающих в строящийся город сотрудников будут возведены жилые кварталы, где они смогут на льготных условиях в рассрочку приобрести себе жилье.
В марте 2015 года министр жилищного строительства Мустафа Мадбули заявил, что Египет в ближайшие годы намерен построить новую административную столицу. Будущая столица Египта будет расположена в пустыне в 45 километрах к востоку от Каира. Строительство новой административной столицы связано с перенаселенностью 20-миллионного мегаполиса.
Территория новой столицы, куда переедут египетские министерства и ведомства, парламент, президентская администрация, высшие учебные заведения, дипломатические представительства, составит более 700 квадратных километров. Ожидается, что населять административный центр государства будут семь миллионов человек.
Стоимость первой очереди проекта составит 45 миллиардов долларов, и по первоначальным планам египетского правительства она должна быть реализована к 2020 году.
Ранее китайская государственная инженерно-строительная корпорация China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) заключила контракт на 2,7 миллиарда долларов с Египтом на строительство объектов инфраструктуры в новой административной столице страны.
Столица Египта - крупнейший город Ближнего Востока. Официально здесь проживают более восьми миллионов человек, еще почти двадцать живут в каирской агломерации.
На юго-западе Каира в дельте Нила находится Эль-Гиза - третий по численности населения город Египта. Место прославилось во времена IV династии фараонов после постройки великих пирамид.
Рядом с Эль-Гизой в Ливийской пустыне сохранился комплекс пирамид-гробниц фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина, сооруженный в первой половине III тысячелетия до н. э.
К концу XX века Гиза срослась с Каиром и на данный момент является западной (левобережной) частью каирского мегаполиса.
Каир стоит по обоим берегам Нила в северной части Египта. Старый город находится на восточном берегу реки, а в западном Каире располагаются преимущественно правительственные здания и современные архитектурные постройки.
Город находится на границе с пустыней Сахарой, поэтому осадки здесь большая редкость. Но если уж задождит, то есть вероятность возникновения наводнений.
Старый Каир находится на восточном берегу реки. На протяжении веков эта часть города застраивалась хаотично, здесь много узких улочек, старых многоквартирных построек, а также сотни древних мечетей.
Каир является туристическим центром страны и ее крупнейшим источником иностранной валюты.
Каирская мечеть султана Хасана была построена в 1362 году для того, чтобы быть религиозной школой для всех четырех суннитских правовых школ. При возведении этого здания использовалась облицовка, демонтированная с великих пирамид.
Помимо пирамид и мечетей туристы могут увидеть многочисленные сокровища древних царств в крупнейших музеях, расположенных в городе: Каирском египетском музее, Коптском музее и Музее исламского искусства. В 2018 году планируется открытие еще одной сокровищницы - Великого Египетского музея в Гизе.