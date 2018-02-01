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Правительство Египта переедет в новую столицу

16:2001.02.2018
(обновлено: 16:23 01.02.2018)
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© AP Photo / Manu BraboКаир. Архивное фотоКаир. Архивное фото
© AP Photo / Manu Brabo

КАИР, 1 фев — РИА Новости. Канцелярия египетского президента и правительство арабской республики переедут в новую строящуюся административную столицу в течение полутора лет, заявил в четверг руководитель проекта Ахмед Заки Абдин.

Храм Гора в Бехдете
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Археологи нашли в Египте древнейшую "канцелярию" фараонов
По его словам, строительство на площадке, где планируется возвести правительственный район, уже началось.

"Правительственные учреждения в новую административную столицу будут переезжать в течение 18 месяцев, это касается (в первую очередь) президентской канцелярии, кабинета министров, парламента", — сказал Абдин, слова которого приводит в четверг государственное агентство Египта МЕНА.

Ранее Абдин рассказал журналистам о том, что в строительство правительственного квартала планируется вложить 35 миллиардов египетских фунтов (около 2 миллиардов долларов США). При этом для переезжающих в строящийся город сотрудников будут возведены жилые кварталы, где они смогут на льготных условиях в рассрочку приобрести себе жилье.

В марте 2015 года министр жилищного строительства Мустафа Мадбули заявил, что Египет в ближайшие годы намерен построить новую административную столицу. Будущая столица Египта будет расположена в пустыне в 45 километрах к востоку от Каира. Строительство новой административной столицы связано с перенаселенностью 20-миллионного мегаполиса.

Реновация в Египте
© РИА Новости / Надим Зуауи
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Территория новой столицы, куда переедут египетские министерства и ведомства, парламент, президентская администрация, высшие учебные заведения, дипломатические представительства, составит более 700 квадратных километров. Ожидается, что населять административный центр государства будут семь миллионов человек.

Стоимость первой очереди проекта составит 45 миллиардов долларов, и по первоначальным планам египетского правительства она должна быть реализована к 2020 году.

Ранее китайская государственная инженерно-строительная корпорация China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) заключила контракт на 2,7 миллиарда долларов с Египтом на строительство объектов инфраструктуры в новой административной столице страны.

Новые фото Каира: город минаретов и древних пирамид
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкСтолица Египта - крупнейший город Ближнего Востока. Официально здесь проживают более восьми миллионов человек, еще почти двадцать живут в каирской агломерации.Дети фотографируются на набережной в Каире. На дальнем плане: Каирская телебашня
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Столица Египта - крупнейший город Ближнего Востока. Официально здесь проживают более восьми миллионов человек, еще почти двадцать живут в каирской агломерации.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкНа юго-западе Каира в дельте Нила находится Эль-Гиза - третий по численности населения город Египта. Место прославилось во времена IV династии фараонов после постройки великих пирамид.Сфинкс и пирамида в Эль-Гизе, пригороде Каира
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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На юго-западе Каира в дельте Нила находится Эль-Гиза - третий по численности населения город Египта. Место прославилось во времена IV династии фараонов после постройки великих пирамид.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкРядом с Эль-Гизой в Ливийской пустыне сохранился комплекс пирамид-гробниц фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина, сооруженный в первой половине III тысячелетия до н. э.Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира. Слева: пирамида Микерина (Менкаура)
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Рядом с Эль-Гизой в Ливийской пустыне сохранился комплекс пирамид-гробниц фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина, сооруженный в первой половине III тысячелетия до н. э.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкК концу XX века Гиза срослась с Каиром и на данный момент является западной (левобережной) частью каирского мегаполиса.Дети играют в футбол на улиц Каира. На дальнем плане: древнеегипетская пирамида в Эль-Гизе, пригороде Каира
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
К концу XX века Гиза срослась с Каиром и на данный момент является западной (левобережной) частью каирского мегаполиса.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкКаир стоит по обоим берегам Нила в северной части Египта. Старый город находится на восточном берегу реки, а в западном Каире располагаются преимущественно правительственные здания и современные архитектурные постройки.Река Нил в Каире. На дальнем плане: Каирская телебашня
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Каир стоит по обоим берегам Нила в северной части Египта. Старый город находится на восточном берегу реки, а в западном Каире располагаются преимущественно правительственные здания и современные архитектурные постройки.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкГород находится на границе с пустыней Сахарой, поэтому осадки здесь большая редкость. Но если уж задождит, то есть вероятность возникновения наводнений.Местность в окрестностях Каира. На дальнем плане: древнеегипетская пирамида
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Город находится на границе с пустыней Сахарой, поэтому осадки здесь большая редкость. Но если уж задождит, то есть вероятность возникновения наводнений.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкСтарый Каир находится на восточном берегу реки. На протяжении веков эта часть города застраивалась хаотично, здесь много узких улочек, старых многоквартирных построек, а также сотни древних мечетей.Мечеть в Старом городе Каира
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Старый Каир находится на восточном берегу реки. На протяжении веков эта часть города застраивалась хаотично, здесь много узких улочек, старых многоквартирных построек, а также сотни древних мечетей.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкКаир является туристическим центром страны и ее крупнейшим источником иностранной валюты.Туристы фотографируются на фоне древнеегипетских пирамид в Эль-Гизе, пригороде Каира
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Каир является туристическим центром страны и ее крупнейшим источником иностранной валюты.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкКаирская мечеть султана Хасана была построена в 1362 году для того, чтобы быть религиозной школой для всех четырех суннитских правовых школ. При возведении этого здания использовалась облицовка, демонтированная с великих пирамид.Интерьер мечети султана Хассана в Каире
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Каирская мечеть султана Хасана была построена в 1362 году для того, чтобы быть религиозной школой для всех четырех суннитских правовых школ. При возведении этого здания использовалась облицовка, демонтированная с великих пирамид.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкПомимо пирамид и мечетей туристы могут увидеть многочисленные сокровища древних царств в крупнейших музеях, расположенных в городе: Каирском египетском музее, Коптском музее и Музее исламского искусства. В 2018 году планируется открытие еще одной сокровищницы - Великого Египетского музея в Гизе.Дети играют в переулке Каира
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Помимо пирамид и мечетей туристы могут увидеть многочисленные сокровища древних царств в крупнейших музеях, расположенных в городе: Каирском египетском музее, Коптском музее и Музее исламского искусства. В 2018 году планируется открытие еще одной сокровищницы - Великого Египетского музея в Гизе.
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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фуад гаджиев
Очень интересный город и очень интересная страна для туристов.
16:29
01.02.2018
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