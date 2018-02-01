Польский сенат принял закон против "бандеровской идеологии"

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Польский сенат принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Наказанию подлежит тот, кто "публично вопреки фактам отрицает" перечисленные в нем преступления.

Штраф или лишение свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и высказывания, которые можно интерпретировать как попытку выставить поляков соучастниками преступлений нацистов.

Такая же ответственность вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.

Теперь закон должен подписать президент Анджей Дуда.

Реакция на Украине

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти.

Так, президент Украины Петр Порошенко назвал принятый сенатом закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

"Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, содержащиеся в этом решении, являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми", — написал он в Facebook.

Депутат Рады Анна Гопко заявила, что Польша переходит "красную черту" в добрососедских отношениях с Украиной и "скатывается к диктату".

По ее словам, украинцам тоже есть что припомнить полякам, однако Киев им "все простил и попросил прощения".

Как считает директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович, Киев не должен отвечать на закон зеркальными мерами.

Реакция Израиля

По его мнению, Рада должна принять заявление с оценкой этого законопроекта "как абсолютно недружественного".

Власти Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, уже выразили несогласие с законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду.

Израильский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста, также выступил против нового закона. В заявлении центра говорится, что документ чреват сокрытием истины о содействии, которое получали немцы от польского населения во время Холокоста.

Группа израильских депутатов ответила Варшаве законопроектом, который предполагает до пяти лет тюрьмы за отрицание вины пособников нацистов в преступлениях Второй мировой войны.

Инициатива израильских парламентариев предполагает корректировку закона от 1986 года об ответственности за отрицание Холокоста.

"Ореол жертвенности"

В ответ на позицию Израиля польские националисты хотели устроить манифестацию возле посольства в Варшаве. Городской совет дал разрешение на проведение мероприятия, но воевода Мазовецкий, руководствуясь соображениями безопасности, перекрыл прилегающие к дипмиссии улицы до пятого февраля.

Как считает политический аналитик, публицист Владислав Гулевич, и Польша, и Украина проводят так называемую "историческую политику".

По его словам, обе страны хотят "расцарапать старые исторические раны, искать виновных и за счет этого формировать вокруг себя некий ореол жертвенности".

Аналитик отметил, что отношения между Украиной и Польшей из-за этого закона дадут трещину и добавил, что этот вопрос может повлиять и на отношения с Израилем.