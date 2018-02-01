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В мире

Польский сенат принял закон против "бандеровской идеологии"

13:2401.02.2018
(обновлено: 14:28 01.02.2018)
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© AP Photo / Czarek SokolowskiФлаг Польши. Архивное фотоФлаг Польши. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Польский сенат принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Наказанию подлежит тот, кто "публично вопреки фактам отрицает" перечисленные в нем преступления.

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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В Раде призвали Дуду не подписывать документ о "бандеровской идеологии"
Штраф или лишение свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и высказывания, которые можно интерпретировать как попытку выставить поляков соучастниками преступлений нацистов.

Такая же ответственность вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.

Теперь закон должен подписать президент Анджей Дуда.

Реакция на Украине

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти.

Открытие обновленной российской экспозиции в музее Освенцима
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Отрицание холокоста: амнезия ЕС и жесткий ответ Путина
Так, президент Украины Петр Порошенко назвал принятый сенатом закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

"Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, содержащиеся в этом решении, являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми", — написал он в Facebook.

Депутат Рады Анна Гопко заявила, что Польша переходит "красную черту" в добрососедских отношениях с Украиной и "скатывается к диктату".

По ее словам, украинцам тоже есть что припомнить полякам, однако Киев им "все простил и попросил прощения".

Как считает директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович, Киев не должен отвечать на закон зеркальными мерами.

Участники во время акции памяти жертв Волынской резни в Варшаве. 9 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Политолог: между Польшей и Украиной есть неустранимое противоречие
По его мнению, Рада должна принять заявление с оценкой этого законопроекта "как абсолютно недружественного".

Реакция Израиля

Власти Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, уже выразили несогласие с законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду.

Израильский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста, также выступил против нового закона. В заявлении центра говорится, что документ чреват сокрытием истины о содействии, которое получали немцы от польского населения во время Холокоста.

Группа израильских депутатов ответила Варшаве законопроектом, который предполагает до пяти лет тюрьмы за отрицание вины пособников нацистов в преступлениях Второй мировой войны.

Инициатива израильских парламентариев предполагает корректировку закона от 1986 года об ответственности за отрицание Холокоста.

Митинг в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Все-таки это случилось: Польша объявила войну украинским радикалам
В ответ на позицию Израиля польские националисты хотели устроить манифестацию возле посольства в Варшаве. Городской совет дал разрешение на проведение мероприятия, но воевода Мазовецкий, руководствуясь соображениями безопасности, перекрыл прилегающие к дипмиссии улицы до пятого февраля.

"Ореол жертвенности"

Как считает политический аналитик, публицист Владислав Гулевич, и Польша, и Украина проводят так называемую "историческую политику".

По его словам, обе страны хотят "расцарапать старые исторические раны, искать виновных и за счет этого формировать вокруг себя некий ореол жертвенности".

Аналитик отметил, что отношения между Украиной и Польшей из-за этого закона дадут трещину и добавил, что этот вопрос может повлиять и на отношения с Израилем.

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В мире
Комментарии
10 пользователей оставили 12 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
vadimbelomor
Конечно со слов Израиля как всегда самый пострадавший народ от фашизма это евреи, вот это и есть искажение фактов, самые большие потери понесли русские, освобождая и евреев и другие народы Европы от фашисткой чумы.
14:04
01.02.2018
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Александр Терентьев
Ну, что храбрые украинские "партизаны" - есть желание что-то вякнуть на территории Польши?
Надо бы и в России такой закон принять - чтобы политологов из Киева прижать на телепередачах Первого канала. Слишком смело они ведут у нас в гостях.
14:00
01.02.2018
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