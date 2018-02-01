Аналитик об отношениях Польши и Украины: столкнулись два "образа жертвы"

В Польше приняли закон о запрете бандеровской идеологии. Отношения между Украиной и Польшей из-за этого закона дадут трещину, спрогнозировал в эфире радио Sputnik политический аналитик Владислав Гулевич.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости. Сенаторы большинством голосов приняли пакет поправок в закон об Институте национальной памяти.

В соответствии с этим документом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.

Ранее сейм признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, как считают в Варшаве, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939-1945 годах.

Согласно новому закону наказанию подлежит тот, кто "публично вопреки фактам отрицает" перечисленные в нем преступления.

Еще на этапе обсуждения законопроекта украинская националистическая партия "Свобода" потребовала от президента Украины Петра Порошенко публично его осудить и уволить главу МИД Павла Климкина "за очередной провал отечественной дипломатии".

Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о последствиях принятия нового закона для польско-украинских отношений.

"И Польша, и Украина проводят так называемую "историческую политику", которая заключается в том, что нужно расцарапывать старые исторические раны, искать виновных и за счет этого формировать вокруг себя некий ореол жертвенности. Поскольку украинско-польская история весьма противоречива, естественно, эти два образа жертвенности между собой столкнулись. Отношения между Украиной и Польшей из-за этого закона дадут трещину. Но я думаю, что, в конце концов, Варшава хочет навязать Киеву свой исторический дискурс, поскольку в связи с напряженными отношениями между Киевом и Москвой задача Варшавы сейчас – идеологически подтянуть Украину к себе. Поэтому Польша хочет исключить из украинского государственного пропагандистского дискурса те мотивы, которые могут нести полонофобский заряд", – полагает Владислав Гулевич.

Недовольство законом уже выразило и руководство Израиля, обвинив авторов в покушении на историческую правду. Между тем, израильский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста, пообещал продолжить выяснять "непростую правду" об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны, несмотря на ограничения, вводимые Варшавой.

Владислав Гулевич предположил, насколько этот вопрос может повлиять на отношения Польши с Израилем.

"В Израиле немало тех, кто настаивает на том, что поляки все-таки соучаствовали, пусть и не в больших масштабах, в убийствах евреев во время Второй мировой войны на территории Польши. Сейчас на Польшу давят США, которые не хотят, чтобы между союзниками произошел раскол и разрыв. Пока все заявляют о том, что не будут отступать от своей точки зрения – но насколько у каждой из сторон хватит выносливости, нужно за этим понаблюдать", – отметил Владислав Гулевич.

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