В Израиле предложили сажать в тюрьму за оправдание пособников нацистов

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев — РИА Новости. Группа израильских депутатов от правящего лагеря и оппозиции ответила на инициативу польских коллег законопроектом, который предполагает до пяти лет тюрьмы за отрицание вины пособников нацистов в преступлениях Второй мировой войны, сообщила пресс-служба партии "Еш Атид".

Поводом для ужесточения уже существующих в Израиле норм стал польский законопроект, запрещающий обвинять поляков в причастности к холокосту под страхом тюремного заключения. Несмотря на протесты из Иерусалима, закон был минувшей ночью одобрен верхней палатой польского парламента и теперь поступит на подпись президента страны.

Ответная инициатива израильских парламентариев предполагает корректировку закона от 1986 года об ответственности за отрицание холокоста.

"Парламентарии внесли в существующий закон поправку, согласно которой отрицание или преуменьшение ответственности пособников нацистов будет также считаться уголовным преступлением с наказанием также до пяти лет лишения свободы", — сообщила оппозиционная партия.

Ее лидер Яир Лапид выступает соавтором поправок, которые были накануне внесены в кнессет.

Законопроект обещает "полное юридическое сопровождение" и государственную защиту людям, пережившим холокост, которые будут давать свидетельские показания. "Такая же защита будет положена педагогам и гидам, которые проводят экскурсии в Польше и занимаются увековечиванием памяти жертв холокоста, в случае применения к ним судебных исков иностранными государствами", — говорится в пресс-релизе.

Законопроект подан от имени пяти депутатов, которые представляют как оппозиционные партии "Еш Атид" и "Сионистский лагерь", так и участвующие в правящей коалиции "Наш дом Израиль", "Ликуд" и "Еврейский дом".

"Все попытки Польши уйти от ответственности, которая на них лежит за убийство миллионов евреев во время холокоста, только подчеркивают необходимость начать решительные действия с нашей стороны. Мы не позволим никому забыть ни деяний нацистов, ни деяний тех, кто им в этом помогал. Это наш долг по отношению к памяти погибших. Мир должен знать: евреи больше не готовы молчать и они больше никого не боятся", — сказал Лапид.

Пакет поправок к польскому закону об Институте национальной памяти предусматривает до трех лет тюрьмы за выражение "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание решением сейма и сената вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что удивлен реакцией израильской стороны на законопроект. Он подчеркнул, что выражение "польские концлагеря" некорректно, поскольку речь идет о лагерях, построенных нацистами, которые напали на Польшу. При этом польский президент отметил, что "единичные случаи подлости" поляков, сотрудничавших с нацистами, не могут бросить тень на весь народ.