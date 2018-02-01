В Израиле предложили сажать в тюрьму за оправдание пособников нацистов

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев — РИА Новости. Группа израильских депутатов от правящего лагеря и оппозиции ответила на инициативу польских коллег законопроектом, который предполагает до пяти лет тюрьмы за отрицание вины пособников нацистов в преступлениях Второй мировой войны, сообщила пресс-служба партии "Еш Атид".
Ответная инициатива израильских парламентариев предполагает корректировку закона от 1986 года об ответственности за отрицание холокоста.
"Парламентарии внесли в существующий закон поправку, согласно которой отрицание или преуменьшение ответственности пособников нацистов будет также считаться уголовным преступлением с наказанием также до пяти лет лишения свободы", — сообщила оппозиционная партия.
Ее лидер Яир Лапид выступает соавтором поправок, которые были накануне внесены в кнессет.
Законопроект подан от имени пяти депутатов, которые представляют как оппозиционные партии "Еш Атид" и "Сионистский лагерь", так и участвующие в правящей коалиции "Наш дом Израиль", "Ликуд" и "Еврейский дом".
"Все попытки Польши уйти от ответственности, которая на них лежит за убийство миллионов евреев во время холокоста, только подчеркивают необходимость начать решительные действия с нашей стороны. Мы не позволим никому забыть ни деяний нацистов, ни деяний тех, кто им в этом помогал. Это наш долг по отношению к памяти погибших. Мир должен знать: евреи больше не готовы молчать и они больше никого не боятся", — сказал Лапид.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что удивлен реакцией израильской стороны на законопроект. Он подчеркнул, что выражение "польские концлагеря" некорректно, поскольку речь идет о лагерях, построенных нацистами, которые напали на Польшу. При этом польский президент отметил, что "единичные случаи подлости" поляков, сотрудничавших с нацистами, не могут бросить тень на весь народ.